Coronavirus, in 50 da Venezia alla Piana del Sele: scatta la quarantena, parlano i sindaci

Resta alta la tensione per presunti casi di contagio di “Coronavirus” in provincia di Salerno. Una cinquantina di persone, di rientro dal Veneto, sono tenute sotto controllo nei comuni della Piana del Sele e dei Picentini. In allerta i sindaci che, attraverso i social, tranquillizzano i loro concittadini.

A Montecorvino Rovella

Da ieri sera una coppia di fidanzati di Montecorvino Rovella è in quarantena a seguito di un’ordinanza emessa dal sindaco Martino d’Onofrio: i due giovani, infatti, hanno riferito di essersi recati in gita in Veneto per partecipare all’annuale carnevale di Venezia. Sul bus, insieme a loro, una cinquantina di cittadini, tutti originari della Piana del Sele e dei Picentini. La coppia resterà sotto osservazione in via precauzionale per quindici giorni. “Teniamo a precisare - fanno sapere dal Comune - che si tratta di una procedura meramente precauzionale e che i cittadini in questione non presentano al momento nessun sintomo collegabile al Coronavirus”. Di qui l’invito ai cittadini che si stanno recando nelle regioni individuate quali focolai del Coronavirus e tutti coloro che stanno facendo ritorno a Montecorvino Rovella dalle suddette aree a “comunicare al sindaco D'Onofrio (338 322 9842), ed al comandante della polizia locale Massimiliano Falcone (328 369 8228), la data di partenza, l'ora e la data di arrivo sul territorio comunale”.

A Battipaglia

La prima cittadina Cecilia Francese tranquillizza la popolazione: "Stiamo monitorando la situazione sia nelle strutture sanitarie, sia per quanto riguarda i cittadini che hanno effettuato spostamenti da e per le zone colpite in queste ore dal Coronavirus. Vorrei chiarire la situazione - sottolinea - per quanto riguarda il pullman che sta rientrando ora da Viareggio e che sabato mattina ha visto i nostri concittadini fare una visita turistica a Venezia, prima che scoppiasse l'allarme contagio nel Veneto. Si tranquillizza la popolazione che non solo non ci sono sintomi ne' manifestazioni del virus nei viaggiatori, ma che a seguito delle circolari emesse dal Ministero della Salute, osserveranno a scopo precauzionale una quarantena di 15 giorni. Invitiamo tutti - prosegue il sindaco - ad attenersi alle comunicazioni ufficiali del ministero della Sanità e della Regione Campania al fine di scongiurare allarmismo e informazioni parziali. Si invitano comunque tutti i cittadini a comunicare immediatamente qualsiasi sospetto di patologia respiratoria e/o sintomi che potrebbero essere attribuibili al Coronavirus seguendo le disposizioni di profilassi stabilite dalle autorità sanitarie".

Ad Olevano sul Tusciano

Il sindaco Michele Volzone ha consigliato cinque concittadini, di ritorno anche loro dal viaggio organizzato a Venezia, di tenere sotto controllo la temperatura corporea e verificare la presenza di problemi respiratori. In caso di criticità - comunicano dal Municipio - è necessario "contattare ed avvisare le autorità competenti" e " adottare le misure previste dai protocolli sanitari". La comitiva era partita venerdì ed ha fatto alcune tappe prima di raggiungere la città lagunare, dove si sono registrati due casi di Coronavirus.