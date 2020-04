Covid-19 a Roccapiemonte, richiesti all’Asl i tamponi per i vigili urbani

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e l’assessore alle politiche Sanitarie Daniemma Terrone stanno continuando a richiedere all’Asl l’effettuazione dei tamponi per monitorare lo stato di salute dei cittadini del territorio.

La mappatura

Dopo i dipendenti delle Rsa, delle case di cura e di riabilitazione, e di quelle di riposo per anziani, dove già è stato effettuato lo screening e si è in attesa dell’esito, e dopo la richiesta fatta a favore della categoria dei medici di base e dei pediatri di famiglia, oggi è stata avanzata istanza anche per il corpo della Polizia Municipale, impegnato nei controlli e nella gestione della sicurezza in città, e per i volontari delle associazioni che si stanno spendendo per i cittadini di Roccapiemonte in questo tempo sospeso e difficile. “Attendiamo risposte concrete, che – comunicano dal Comune - possono giungere soltanto attraverso la pratica dei tamponi a favore delle categorie più esposte al rischio e che, nonostante tutto, continuano a prestare la loro professione ed il loro impegno - anche volontario - per Roccapiemonte. Pensiamo per questo anche ai componenti della Croce Rossa Italiana - sezione locale, a quelli del Nucleo di Protezione Civile, alle Guarde Ambientali, ad ogni singolo volontario di quelle associazioni scese in campo da oltre quaranta giorni per sostenere la lotta al virus, persone che sono anzitutto cittadini che, con spirito di abnegazione per il loro paese, offrono ogni giorno disponibilità e sorrisi per i rocchesi”.