Maltempo, evacuato il centro per anziani a Siano: le previsioni meteo

In corso, come è noto, l'allerta meteo di colore Arancione, in Campania: non solo a Sarno, anche a Siano è stata disposta l'evacuazione di alcune persone. In particolare, presso il centro per anziani “Villa Formosa“, il Punto di Baronissi, la Croce Rossa Italiana e la Solidarietà di Fisciano hanno provveduto a mettere al sicuro gli ospiti della struttura, per precauzione. Gli anziani sono stati trasportati al Centro di Riabilitazione “Lars” di Sarno.

