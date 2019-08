Incidente a Giovi, urge sangue per i quattro feriti: l'appello di un medico

Restano gravi le condizioni di salute dei quattro feriti finiti in codice rosso, sabato pomeriggio, all’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, a seguito del grave incidente verificatosi nella frazione collinare di Giovi Montena.

La dinamica

I medici dell'Asl Bruno Scannapieco e Maria Russo, marito e moglie, erano a bordo della loro Mercedes, insieme alla figlia 28enne e ad un'amica 43enne, quando, per cause da accertare, sono finiti giù per la scarpata facendo un volo di circa 30 metri. Tra le ipotesi dell'incidente, un malore del conducente o un guasto ai freni.

L’appello

Intanto su Whats App sta circolando l’appello del medico salernitano Augusto De Pascale che invita cittadini e pazienti a donare il sangue per le quattro persone ferite: “Occorre urgentemente la raccolta di sangue (qualsiasi gruppo) per il collega e la moglie (anche lei medico) ricoverati in Ospedale. Bisogna recarsi al Ruggi (San Leonardo) di Salerno”. L’auspicio è che siano in tanti a rispondere positivamente al suo appello.