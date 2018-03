Rifiuti e tangenti, Roberto De Luca va in Procura: "Ecco la verità sul video"

Roberto De Luca prova a chiarire la sua posizione nell'ambito dell’inchiesta giudiziaria sulla gestione delle ecoballe in Campania, aperta dalla Procura di Napoli, scatta a seguito di alcuni video pubblicati da Fanpage, che lo vede indagato per corruzione e che lo ha costretto alle dimissioni da assessore comunale al bilancio del Comune di Salerno.

L’interrogatorio

Ieri il figlio del governatore campano ha rilasciato una deposizione spontanea davanti ai pm napoletani Sergio Amato e Ilaria Sasso del Verme tentando di offrire la sua versione dell’incontro con il boss pentito Nunzio Perrella, nei panni di un sedicente imprenditore interessato all’affaire ecoballe in Campania. De Luca Jr – riporta Il Mattino – avrebbe negato ogni possibile accordo illecito con l’ex boss. Due le questioni al centro dell’inchiesta: la difficoltà della giunta De Luca di cantierare la rimozione delle ecoballe; l’intervento di DeLuca jr, nel faccia a faccia con Perrella. A che titolo l’ex assessore comunale di Salerno parla dell’ingegner Belgiorno, vale a dire il professionista di riferimento della giunta regionale? Un punto sul quale è stato chiaro: avrebbe ricevuto Perrella su richiesta del suo socio di studio di consulente fiscale, non in quanto assessore comunale a Salerno, né come figlio del governatore. Sarebbe stato il suo socio, in qualità di consulente privato, a chiedergli un incontro con Colletta ,ex carabiniere e avvocato ad Angri che accompagna Perrella nello studio di De Luca jr, fino a trattare (secondo quanto emerge dal video) una sorta di tangente del 15 per cento rispetto all’affare ecoballe. Ma restano ancora due nodi da sciogliere: possibile che non ci sia stata nessuna richiesta di chiarimenti, dopo aver salutato l’imprenditore e Colletta? Possibile che DeLuca jr non si sia interessato di quella procedura in cui si era interessato come socio di uno studio privato? Domande che verranno effettuate, molto probabilmente, solo dopo nuovi approfondimenti.