Salerno invasa da migliaia di visitatori per le Luci: è caos

Caos, oggi pomeriggio, nel centro di Salerno. Migliaia di visitatori, infatti, sono giunti, con auto e bus turistici anche da fuori regione, per concedersi una passeggiata di relax sotto le Luci d’Artista nonostante il tempo incerto.

Il caos

La villa comunale è stata nuovamente presa d’assalto soprattutto da famiglie con bambini e comitive; caos anche su Corso Vittorio Emanuele, in piazza Portanova dov’è allestito il grande albero di Natale e in via Mercanti dove sono stati istituiti i sensi unici pedonali per facilitare la circolazione dei visitatori. Bagno di folla anche ai mercatini di Natale in Piazza Sant’Agostino e sul lungomare, dove si trova la Ruota Panoramica.

La viabilità

Traffico in tilt soprattutto in Corso Garibaldi, via Roma, via Dei Principati e sul lungomare anche per l'assenza del servizio navette, che, soltanto per oggi, è stato sospeso in occasione della partita della Salernitana allo stadio Arechi.