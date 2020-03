Covid-19 a Sala Consilina, morta ospite della casa di riposo: contagiato il presidente

Sale a tre il numero di decessi da Coronavirus nella casa di riposo di Sala Consilina. Nelle ultime ore è deceduta, infatti, un’anziana di 88 anni, Antonietta Pica, che, nei giorni scorsi, era risultata positiva al tampone. Nella struttura sanitaria sono stati registrati ben 40 casi.

L’annuncio

Tra i contagiati anche il presidente Ippolito che, su Facebook, scrive: “Come forse sapete anche io sono risultato positivo al Covid-19 e pago anche io il prezzo del senso del dovere che tutti o quasi quelli che lavorano per la nostra Fondazione hanno assunto come regola di vita. Sono asintomatico, non ho alcun disturbo come tutti gli altri che mi hanno preceduto e come tanti nostri pazienti. Con una umana preoccupazione trascorreremo i 14 giorni della quarantena e, con l’aiuto di Dio , ne usciremo indenni e fortificati nel carattere . Questa epidemia finirà e non dobbiamo ritrovarci con rimorsi ma con l’orgoglio di aver fatto il nostro dovere per riprendere il nostro cammino .Vi esorto a non trascurare i mezzi di protezione e ad intensificare la prudenza secondo le procedure impartite”.