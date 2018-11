Petina, seppellito senza nome il ragazzo precipitato nel dirupo

L’uomo di circa 30 anni, trovato morto lo scorso mese di luglio da un escursionista sul Monte Figliolo, è stato seppellito nel cimitero di Petina nonostante non si conosca, ancora oggi, la sua identità.

Le ricerche

Nel corso degli ultimi quatto mesi i carabinieri non sono riusciti, nonostante approfondite indagini e ricerche, a dargli un nome. E nessuno, a seguito della sua scomparsa, lo ha cercato non vedendolo rientrare a casa. Il giorno del ritrovamento non aveva in tasca alcun documento. Il ragazzo, insomma, sembra non essere mai esistito, anche prima della sua morte. Gli inquirenti avevano ipotizzato, inizialmente, una caduta accidentale (il corpo venne trovato in un dirupo dopo un volo di 40 vetri), ma, successivamente, non hanno escluso anche la possibilità del suicidio: sui polsi, infatti, sono stati trovati dei tagli e in tasca delle lamette. Ma finora ogni tentativo di identificarlo è stato vano. I militari dell’Arma di Sala Consilina, comunque, sono determinati a proseguire nelle indagini.