Raccolta differenziata, parla Caramanno: "Puniremo chi sporca e chi non controlla"

"Puniremo chi sporca e chi non controlla. Se chiediamo ai cittadini comportamenti virtuosi, è giusto anche prendere nota delle loro rimostranze, quando ci chiedono di individuare ed emarginare chi non fa il proprio dovere". Durante la presentazione di "Differenziamo meglio", la campagna di sensibilizzazione per una corretta raccolta differenziata, l'assessore all'ambiente Angelo Caramanno chiede alla cittadinanza, "dai più piccoli ai più grandi", di partecipare "al bene comune, cioè alla trasformazione di una città più pulita, virtuosa". Ci sono stati passi indietro e l'assessore non lo nasconde: "E' innegabile - commenta - abbiamo perso qualche punto percentuale. E' tempo, però, di correggere le nostre disfunzioni".

Le bacchettate

Dopo i siluri del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e le sanzioni elevate negli ultimi giorni dalla Polizia Municipale, a carico dei trasgressori, Caramanno rincara la dose e aggiunge: "E' tempo di correggere le nostre disfunzioni e bisogna anche controllare che il servizio funzioni. Occorre, dunque, che i controllori controllino bene. Non è un gioco di parole ma è esperienza diretta. Faccio alcuni esempi. Il primo: i bidoni carrellati dei condomini devono essere cacciati fuori nei giorni previsti e con i materiali previsti. Se non accade, le multe saranno salate ma potrebbero non bastare, perché i bidoni posizionati all'esterno sono anche un incentivo per qualche passante. Ripartiamo dalle scuole: i bambini potranno aiutare i genitori, alcuni dei quali sono disarmanti per i loro comportamenti. Ecco il secondo esempio: eroin motorino ieri pomeriggio e mi trovavo a Pastena. All'incrocio tra via Gaeta e via Posidonia ho visto volare una buccia di banana. E' piovuta da un balcone ma non sono riuscito a capire da quale appartamento. Siamo alla follia: puniremo anche questi comportamenti animaleschi. Le responsabilità sono nostre ed interverremo".

Porta a porta

"Se leggete i report relativi all'attività di controllo dei vigili urbani, noterete che sono state elevate moltissime contravvenzioni ciascuna di 500 euro - ha aggiunto il sindaco Enzo Napoli, rivolgendosi ai cronisti - Non solo aspetti repressivi, però, ma anche e soprattutto informativi si associano alla nostra campagna di sensibilizzazione. La raccolta differenziata va rinverdita: abbiamo avuto un calo e faremo una campagna re-informativa. Chiederemo ai nostri consiglieri di fare come gli apostoli: viaggi nelle parrocchie, nelle scuole, nei club, in tutti i consessi dove potremo essere ascoltati".