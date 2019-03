Rainews24 a Salerno per la vertenza del quotidiano "La Città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Rainews24 questa mattina a Salerno per la vertenza del quotidiano "la Città", tornato in edicola il 2 marzo ma con altri giormalisti e altri poligrafici. Nel servizio Rai, articolato in più collegamenti in diretta, è stato evidenziato come gli editori abbiano messo in atto un piano spregiudicato, continuando a utilizzare l testata nonostante la messa in cassa integrazione a zero ore dei vecchi dipendenti.

A intervenire in trasmissione è stato anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che ha auspicato una risoluzione della vertenza. Interventi anche del segretario regionale del sindacato dei giornalisti Sugc, Claudio Silvestri, che si è soffermato sugli aspetti legali della vicenda, e del presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, che ha ricordato come sia stata rimessa alla valutazione del Consiglio di disciplina la posizione del direttore Antonio Manzo. I giornalisti hanno jnoltre evidenziato i rischi per la libertà e la pluralità dell'informazione, visto che la società editrice del giornale fa riferimento al distributore monopolista dei giornali nel territorio salernitano.