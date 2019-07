Sarno, abusi sulla figlia di 10 anni: ora rischia un processo per violenza sessuale

Un uomo di circa 40 anni è indagato per violenza sessuale sulla figlia. L'indagine della procura di Nocera Inferiore è partita da una segnalazione fatta da una donna, madre dell'amica della vittima, che a sua volta aveva poi riferito tutto al genitore della minore, di circa 10 anni. Secondo le accuse, confermate in un incidente probatorio sostenuto dalla stessa ragazzina, alla presenza di consulenti specialisti nominati dal tribunale, l'uomo l'avrebbe palpeggiata più volte, durante alcune fasi del loro rapporto quotidiano, tra il 2018 e il 2019. Attraverso un lavoro dei servizi sociali e dei carabinieri poi, l'autorità giudiziaria ha formulato l'accusa di violenza sessuale aggravata su minore nei confronti dell'uomo, che ora rischia il processo. L'incidente probatorio è stato chiesto dalla procura al fine di preservare il ricordo della piccola e verificarne l'attendibilità, prima di chiudere eventualmente l'indagine. I fatti si sarebbero consumati in una casa a Sarno, di alcuni parenti della coppia.