"Settimana dell'Amministrazione Aperta" all'Unisa: il programma

All'Università degli Studi di Salerno la Pubblica Amministrazione è aperta: arriva, infatti, dal 2 al 6 marzo la Settimana dell'Amministrazione Aperta 2020 a cura di Daniela Vellutino, docente di Italiano istituzionale e Comunicazione pubblica e linguaggi istituzionali, Dipartimento Scienze Politiche e della Comunicazione (PoliCom), responsabile Osservatorio per la Comunicazione e l'Informazione nella PA in Italia e in Europa.

Gli incontri

Durante la SAA ci saranno diversi incontri ed un seminario per i giovani giornalisti all’Università di Salerno per riflettere sull’importanza dell’informazione giornalistica e della comunicazione pubblica, per formare i giovani giornalisti della Scuola di Giornalismo all’esercizio del diritto di accesso civico per richiedere i dati pubblici alle PA e organizzarli in dataset in formato aperto, per promuovere l’iniziativa parlamentare di introdurre i dottorati nella PA e per incontrare in aula i professionisti della comunicazione per confrontarsi sulle conoscenze, abilità e competenze richieste dal mercato del lavoro.

Il commento

"Le iniziative - ha spiegato la professoressa Vellutino - sono promosse dall’Osservatorio per la Comunicazione e l'Informazione nella PA in Italia e in Europa del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (PoliCom), di cui sono responsabile, in collaborazione con la Scuola di Giornalismo (lunedì 2 marzo), con il Comitato per la valorizzazione del dottorato (giovedì 5 marzo), con la Ferpi, Federazione Italiana Relazioni Pubbliche (venerdì 6 marzo). Iniziamo lunedì 2 marzo ospitando il confronto tra il presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Carlo Verna, la segretaria generale della Ferpi, Rita Palumbo, e Marco Magheri, CD Associazione Italiana Comunicazione Pubblica e Istituzionale per riflettere con me sui linguaggi del giornalismo istituzionale e della comunicazione pubblica, diversi per scopi ma sinergici per obiettivi e per deontologia, e per discutere sul profilo giuridico della riforma con Virgilio D’Antonio, ordinario di Diritto dell’Informazione e della Comunicazione e Simona Libera Scocozza, giovane studiosa e consulente parlamentare per il drafting legislativo, che con me partecipa al gruppo di lavoro per la riforma della legge 150/00 “Disciplina delle attività d’informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito delle attività per l’azione 6 “Cultura dell’Amministrazione Aperta” del Piano Nazionale per l’Open Government, e coordinato da Sergio Talamo, FormezPA".

Il programma

Lunedì 2 marzo, 14.30 - 17.00

Quali saperi per l'nformazione e la comunicazione nella PA digitale? Come riformare la legge 150/00 - Lunedì 2 marzo – Aula Magna “G. De Rosa” (Edificio D1) - Università degli Studi di Salerno - Campus di Fisciano.

Mercoledì 4 marzo

Alla Scuola di Giornalismo si terrà il seminario a cura di Mario Spacagna su come si fa una richiesta di accesso civico, quali documenti e dati sui rifiuti urbani chiedere, a chi rivolgersi, come creare un datataset nel più semplice formato aperto e come comunicare ai cittadini i dati e le informazioni istituzionali sui rifiuti urbani. L’iniziativa sarà il nostro contributo all’Open Data Day, la giornata internazionale per promuovere la cultura dei dati aperti.

Mercoledì 4 marzo, 15.00 - 18.00

Chi ha dato ha Dato! Storie di Diritto di Accesso Civico e di Dati Aperti i sui rifiuti - Scuola di Giornalismo dell'Università di Salerno - Campus di Fisciano. Con il deputato alla Camera Alessandro Fusacchia, co-promotore dell'iniziativa 5x5 che sostiene l'introduzione dei dottorati nella pubblica amministrazione, e Fulvio Musto, presidente del Comitato per la Valorizzazione del dottorato, promuoveremo l’iniziativa parlamentare per introdurre i cosiddetti dottorati comunali come azione per innovare le PA.

Giovedì 5 marzo, 14.30 - 16.30

Dottorati comunali: un'opportunità per innovare la PA - Aula Imbucci – Campus di Fisciano. Con Agostino Vollero, docente di Digital marketing e Social Media Content, e Elena Salzano, CEO Incoerenze e delegata Ferpi Campania, inizieremo i Venerdì per il futuro della comunicazione, un ciclo di incontri-confronti tra docenti di Scienze della Comunicazione e i rappresentanti del mercato del lavoro per focalizzare le conoscenze, competenze e abilità dei profili professionali da descrivere nella norma tecnica UNI 11483 in aggiornamento.

Venerdì 6 marzo, 10.30 - 12.30

Quali conoscenze, competenze e abilità devono avere i professionisti della comunicazione nell’era digitale? Aula Multimediale Scienze della Comunicazione - Università degli Studi di Salerno - Campus di Fisciano.