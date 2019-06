Salernitana, la carica dei mille per salvare la serie B a Venezia: le formazioni

Si riparte dal 2-1 della gara d'andata dei playout, il primo tempo di questa sfida infinita di 180' che mette in palio la salvezza in serie B. Tra Salernitana e Venezia, una è di troppo. In Laguna, allo stadio Penzo che sarà colorato di granata (gli ultras locali hanno confermato la diserzione per protesta contro la Lega e la Federcalcio) la squadra granata ha l'occasione - l'ultima - di riabilitare parzialmente una stagione di stenti e di regalare un centenario sereno ai propri tifosi. Ci sarà anche Casasola che è ritornato da Buenos Aires dove ha partecipato ai funerali del padre, ha alzato la mano, ha dato disponibilità a scendere in campo.

L'attesa e il regolamento

Scortata in Laguna da tantissimi tifosi, la Salernitana avrà a disposizione due risultati su tre: vittoria e pareggio. In caso di sconfitta con un gol di scarto, al termine dei 90', spazio ai tempi supplementari, durante i quali vale anche la regola Fifa della quarta sostituzione a disposizione. In caso di ulteriore parità, saranno battuti i calci di rigore. Tutte le altre combinazioni di risultato (sconfitta con più di un gol di scarto nei tempi regolamentari) sarebbero sfavorevoli alla Salernitana. Fischio d'inizio alle ore 18 di domenica 9 giugno. Diretta su Dazn.

Le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Vicario; Zampano, Modolo, Domizzi, Bruscagin; Bentivoglio, Schiavone, Suciu; Lombardi, Bocalon, Pimenta. A disposizione: Facchin, Lezzerini, Fornasier, Coppolaro, Zigoni, St Clair, Pinato, Zennaro, Besea, Segre, Rossi, Caradonna.



SALERNITANA (4-3-3): Micai; Pucino, Mantovani, Migliorini, Lopez; Akpa Akpro, Di Tacchio, Odjer; Casasola, Djuric, Jallow. A disposizione: Vannucchi, Gigliotti, Schiavi, D. Anderson, Mazzarani, Memolla, Minala, A.Anderson, Calaiò, Orlando, Rosina, Volpicelli.