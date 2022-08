Agropoli, spunta un serpente tra i bagnanti

Paura ma anche tanta curiosità, questa mattina, alla Baia di Trentova di Agropoli, dove si è seminato il panico tra i bagnanti per la presenza di un serpente. Si trattava di un maschio di Elaphe quatuorlineata o cervone. Sul posto sono giunti i volontari dell’associazione “Genesi”, che da tempo si occupano della tutela della fauna.

L'esemplare

“Questo colubride – spiega Gerardo Scotti - è tipico della nostra zona, è un costrittore privo di veleno. È probabile che abbia seguito qualche topolino che, attratto da avanzi di cibo, si aggirava lì e che poi si sia ritrovato in acqua. Questi animali sono nuotatori eccellenti e quello è il loro ambiente che l'uomo invade per fare i bagni”. Il serpente è stato affidato ai volontari che, nelle prossime ore, lo libereranno in un'area sicura dove non spaventerà nessuno.