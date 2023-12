Le spaccano la mandibola e la lasciano in strada: urge una casa per Chumbala

E' stata ferita al muso con un calcio violento che la ha spaccato mandibola, Chumbala, una cagnetta che si è trovata sola e senza aiuti in provincia di Salerno. Ora ha dato alla luce dei bellissimi cuccioli. Alla fine, la cagnetta è stata accalappiata e condotta in canile.

Chumbala è ancora giovane (4 anni circa) ed è una taglia abbastanza contenuta (15/16 kg). Si trova in provincia di Salerno, ma può essere portata ovunque vi sia amore per lei. Per informazioni sull'adozione che, dopo tanta sofferenza, merita più di qualunque altro amico di zampa: 3483664788.