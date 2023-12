Abbandonata in montagna: cucciolotta cerca casa, l'appello del canile di Cava

"Questa piccolina è stata trovata in montagna tutta sola. Per favore, non facciamola restare in canile: sarebbe un vero peccato". E' questo il disperato appello di Teresa Salsano, animalista dal cuore d'oro e anima del canile di Cava de' Tirreni.

La cucciolotta in cerca di casa è di taglia grande ed è un Pastore Maremmano Abruzzese. Per tutte le info, è possibile rivolgersi al canile di Cava de' Tirreni oppure contattare Teresa Salsano su Facebook, in privato.