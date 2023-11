Curiosità, 81 Gru "solcano" il cielo di Paestum

Uno spettacolo meraviglioso, poco fa, sul cielo di Paestum. Ben 81 Gru hanno sorvolato la città dei Templi, servendosi della formazione a V per sfruttare le correnti e quindi risparmiare energia, poichè ogni uccello trae vantaggio dal volo del volatile che lo precede.

La gru della famiglia Gruidae appartenente all’ordine dei Gruiformes, è specie estinta come nidificante in Italia nei primi decenni del XX secolo. Nel nostro Paese è migratrice regolare con movimenti tra settembre-novembre per il periodo autunnale e tra febbraio-aprile per la migrazione primaverile, con presenze sporadiche a maggio.

A catturare il loro suggestivo passaggio a Paestum, la macchina fotografica di Arianna Dall'Occo. Tanta curiosità.