"Se lo ami...microchippalo": l'iniziativa gratuita a Nocera Inferiore

"Se lo ami...microchippalo": questo il titolo dell'iniziativa promossa dall'Associazione zoofila nocerina in collaborazione con il Comune di Nocera Inferiore, l'Asl, Sodalis e Accademia Cinofila. Il 20 aprile, dalle 9.30 alle 12.30, in piazza Diaz, si provvederà al microchip gratuito degli animali con i volontari e i veterinari dell'Asl, alla presenza delle educatrici cinofile per consulenze comportamentali. Necessario che i proprietari dei cani interessati portino con sè la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.