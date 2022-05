Battipaglia, soccorrono un riccio e lo liberano: l'animaletto ritrova la strada per tornare dai volontari amici

Alcuni animalisti impegnati nella gestione delle colonie feline di Battipaglia, nei giorni scorsi, hanno aiutato un riccio femmina in difficoltà: lasciato libero subito dopo il supporto, i volontari non avevamo più avuto sue notizie. Poi, la segnalazione sui social di un riccio nei pressi di una strada a scorrimento veloce che si dirigeva verso il centro città.

Il racconto

"A notte fonda, una volontaria, intenta nel suo solito giro per dar da mangiare ai gatti randagi, ha visto il riccio camminare tra auto e pedoni in piazza, davanti alla nostra sede - racconta Alfredo Riccio, responsabile comunale delle colonie feline di Battipaglia - E' il benvenuto, finché vorrà restare!", ha concluso. Il riccio, dunque, memore dell'aiuto ricevuto, ha trovato la strada per tornare dai volontari "amici" che lo hanno nuovamente accolto presso la loro sede. Stupore e sorrisi tra gli amanti degli animali.