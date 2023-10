Lieto fine a Salerno: ritrovato Sutu, il pappagallo scomparso dal quartiere Fratte

E’ stato ritrovato Sutu, il pappagallo scomparso nei giorni scorsi tra Rione Piombino, via Wenner e Fratte” a Salerno. Oggi, infatti, è comparso sul balcone di una donna di nome Simona, che lo ha trovato impaurito e molto affamato. A denunciarne la scomparsa era stato il proprietario Riccardo, che aveva finanche offerto una lauta ricompensa a chi riusciva a ritrovarlo. “Ci tengo a dire che assolutamente nessuna ricompensa. Per me la ricompensa più bella è stata quella di vedere la scena del pappagallo quando ha ritrovato il suo padrone e le lacrime di gioia di Riccardo”.