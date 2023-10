"Aiutatemi a ritrovare Sutu": lauta ricompensa per chi trova il pappagallo smarrito a Fratte

"Per favore, aiutatemi a trovare il mio pappagallo, smarrito tra Rione Piombino, via Wenner, zona Fratte". Lo ha scritto Riccardo, proprietario di Sutu, pappagallo Cenerino che si è allontanato da casa venerdì, senza far ritorno.

Disperati i proprietari che chiedono aiuto a chiunque possa, per poter rintracciare il loro amico di piuma: chi dovesse avvistare il pappagallo può contattare il 3477276689. Si offre lauta ricompensa.