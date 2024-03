"Cross Sciences MediCina": continua al Ruggi la collaborazione tra Italia e Cina

Continua, con entusiasmo, la proficua collaborazione tra Italia e Cina, nell'ambito del Progetto "Cross Sciences MediCina", stipulato tra l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno e l'Associazione Culturale Longsha, Presieduta da Jian Xiao, relativo alla formazione congiunta con gemellaggio tra i due Paesi di culture notoriamente diverse. Stamattina, presso l'Aula Multimediale del nosocomio salernitano, la Direzione Strategica del Ruggi, tra medici e diversi rappresentati dell'Università, hanno accolto i nuovi ed altri 34 medici cinesi che hanno raggiunto l'Azienda Ospedaliera per proseguire il percorso di formazione, di osservazione e di informazione all'interno dei diversi reparti, con il supporto del Dipartimento di medicina chirurgia e odontoiatria dell'Università di Salerno.

Parla il Direttore

"Il Ruggi è molto lieto di continuare questo rapporto fruttuoso e importante con la Cina, iniziato qualche anno fa, che rappresenta un'opportunità per entrambi - ha detto il Direttore Generale, dottore Vincenzo D'Amato - Al Ruggi si assicurano in molteplici ambiti dell'assistenza prestazioni di qualità, oltre a una notevole attività di ricerca scientifica, per il perseguimento di obiettivi centrati sull'umanizzazione delle cure, sull'impegno e sulla passione per il nostro lavoro. C'è una profonda sinergia tra i nostri Paesi, aggiunge il Direttore D'Amato, non bisogna chiudersi all'interno della propria Azienda ma avere più ampie prospettive e i medici che hanno già ultimato il percorso nei nostri reparti, sono tornati in Cina arricchiti di una nuova esperienza professionale ed umana e ci hanno lasciato, a loro volta, ricchi di nuovi saperi. L' AOU di Salerno, conclude il Direttore, con questo progetto di scambio culturale mostra la volontà di voler superare i propri confini geografici, uscire dalle proprie mura, essendo disponibili ad apprendere dal mondo cinese che adotta una profonda digitalizzazione delle strutture al fine di gestire ospedali enormi, così come i medici cinesi guardano con ammirazione la nostra attitudine ad andare incontro alle esigenze del paziente, favorendone il benessere", ha concluso.