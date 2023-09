“Love yourself, test yourself”, parte la campagna contro l'Hiv: test gratuiti e anonimi a Salerno

“Love yourself, test yourself” è il titolo scelto dall’Arcigay di Salerno per l’iniziativa volta a sensibilizzare la campagna di prevenzione dell’HIV. Venerdì 29 settembre presso la Casa del Volontariato, a Salerno, si affronterà il tema della salute sessuale e della prevenzione. Dalle 17 alle 21 sarà possibile sottoporsi al test rapido capillare HIV gratuitamente e in totale anonimato, col supporto di un’equipe specialistica. “Se non hai mai fatto un test questa è l’occasione giusta per farlo”, questo l’invito degli organizzatori che hanno lavorato insieme all’Asl Salerno.

Il commento

L’appello di Rocco Del Regno (Arcigay Salerno): “Siamo consapevoli dei rischi che corre la nostra comunità lgbtqia+ in tema di infezioni da HIV/ITS e della scarsa informazione sul tema. Fare il test è il primo passo per prendersi cura di se nel rispetto degli altri. Siamo più interlocutori e riferimento per la salute sessuale. Asl e Comune ci sostengano in questa battaglia di sanità pubblica e potenzino i servizi dedicati anche con il rafforzamento delle reti territoriali e la relazione con le organizzazioni”.