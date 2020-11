Gambero Rosso 2021: "Evù" di Vietri sul Mare tra i migliori ristoranti d'Italia

C’è anche il famoso ristorante “Evù” di Vietri sul Mare nella nuova edizione (2021) della Guida “Ristoranti d’Italia” del Gambero Rosso, che ogni anno descrive l’eccellenza della ristorazione italiana. Una bella soffisfazione per lo chef Riccardo Faggiano e la sua famiglia, che sempre stimati in Costiera Amalfitana (e non solo) per la loro serietà e professionalità.

La motivazione:

“In uno dei caratteristi vicoli vietresi, a pochi passi dalle botteghe dei ceramisti, si trova il locale che Riccardo Faggiano gestisce con la famiglia. La sala è in stile marinaresco, con un piccolo dehors esterno, la cucina è di pesce tradizionale con qualche rivisitazione moderna, basata su una materia prima perlopiù del vicino golfo di Salerno. Da provocare la caprese di pesce bandiera, la parmigiana di alici, i crudi (abbinabili a una bella selezione di bollicine anche dOltralpe). Tra i primi, golosa la pasta patate, provola e bottarga di tonno, ma la specialità della casa è la frittura. Carta dei vini importante. Servizio informale”.

Gallery