Dopo una lunga attesa, riapre il bar Nettuno: tutti a gustare di nuovo la nocciotella

Dopo un lungo periodo con la saracinesca abbassata, torna operativo, per la gioia dei golosi, il bar gelateria Nettuno di Salerno. Dall'11 febbraio, infatti, lo storico locale riapre i battenti, sul lungomare Trieste dalle 6.30 alle 18 e a Torrione dalle 10.00 alle 18.

In tanti, aspettavano la riapertura dell'attività per poter gustare di nuovo la nocciotella e le altre specialità made in Salerno.