Pasqua nell'aria: colombe e uova artigianali con sorprese esclusive presso la storica pasticceria Romolo

L’artigianalità della produzione unita alla lievitazione naturale e alla scelta delle materie prime del territorio, caratterizza la colomba di Romolo. Tante, le specialità che si contraddistinguono per il tipo di farcitura: Melannurca Campana Igp, Albicocca Pellecchiella del Vesuvio, il Fico Bianco del Cilento, Nocciola di Giffoni Igp, i limoni della Costiera. Novità per gli appassionati del cioccolato è la colomba Venere Nera, caratterizzata dalla singolarità del suo gusto al cacao: un impasto al cioccolato ispirato alla celebre torta. La farcitura è con gianduia di nocciole e cioccolato fondente al 61%, ricoperto con scagliette croccanti e gruè di cacao con petali di cioccolato fondente. "Il gusto della nostra colomba saprà farsi apprezzare dagli amanti dei cioccolati intensi, l’unione delle varietà di cacao rivela così una forte singolarità aromatica", garantiscono dalla storica pasticceria di Corso Garibaldi.

Le uova

L’innovazione della produzione del cioccolato spinge la curiosità del maestro cioccolatiere Remo Mazza a selezionare nuove varietà di cacao per le sue creazioni. Novità di quest’anno è l’uovo di Pasqua realizzato con cioccolato con fave di cacao intere di Pura origine Madagascar, zucchero di barbabietola non raffinato e burro di cacao. La sua naturale croccantezza, il suo sapore intenso e il suo aspetto marmorizzato, assicurano sensazioni gustative sorprendenti. La produzione avviene senza concaggio, riportando alle origini del cacao. La consistenza è sorprendentemente croccante, grazie ai suoi pezzi sottili di gruè e ai granelli di zucchero. L’attenzione alle uova di Pasqua non è solo nel gusto ma anche nella sorpresa. "Abbiamo deciso di realizzare una Special Edition di uova decorate con all’interno sorprese esclusive firmate Bio Boutique - annuncia Ilaria Mazza- Il primo uovo per chi ama la bontà e la bellezza con all’interno sorprese dedicate alla beauty routine e a momenti di realx. E' tradizione anche quella di personalizzare le uova con le sorprese scelte dai nostri clienti, dai giocattoli per i più piccoli, ai gioielli per i fidanzati, oppure agli articoli di tecnologia come cuffiette o cellulari".