Curiosità, la pasticceria Diana lascia il centro storico e si trasferisce nella zona orientale

Lascia il centro della città per riaprire i battenti in via Lazzarelli, in zona Parco del Mercatello, non appena saranno completati i lavori di ristrutturazione dei locali: la pasticceria Diana di via Roma, nota ai golosi soprattutto per la produzione di babà artigianali, chiude la sua storica sede.

L'annuncio

A comunicare il trasferimento alla clientela, la stessa pasticceria, a mezzo social: a breve, sarà possibile continuare a gustare le delizie sfornate dal locale, dunque, anche nella zona orientale.