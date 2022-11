Pellezzano, sette milioni per decongestionare il traffico nell'area Irno

Via libera della giunta di Pellezzano al progetto di fattibilità per l'intervento di "riassetto e riqualificazione a viabilità valliva del fiume Irno, di snellimento dei collegamenti con la città di Salerno e decongestione del traffico veicolare".

La richiesta

La giunta avanzerà una proposta di finanziamento da 7 milioni di euro, da reperire nell’ambito dei prossimi programmi regionali e statali, per la realizzazione di una strada alternativa alla Sr ex SS. 88. L'obiettivo è creare una strada "che consenta un più agevole collegamento con la Città di Salerno anche in funzione del decongestionamento del traffico veicolare che per tutta la valle dell’Irno avviene con una unica strada".