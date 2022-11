Accensione Luci d'Artista il 2 dicembre, Ilardi (Federalberghi): "Siamo molto soddisfatti"

“Siamo soddisfatti per la decisione del Comune di Salerno di anticipare l’accensione delle Luci d’Artista al 2 dicembre e per la scelta di mantenerle accese fino a fine gennaio”. Il presidente di Federalberghi Antonio Ilardi accoglie positivamente la decisione di Palazzo di Città annunciata nel pomeriggio.

Il commento

Ilardi, nei giorni scorsi, aveva più volte invitato l’amministrazione comunale ad anticipare l’accensione delle luminarie. “E’ esattamente ciò che auspicavamo e avevamo richiesto per offrire prospettive di sviluppo alle strutture ricettive, commerciali e ristorative cittadine. Siamo orgogliosi di avere concorso in maniera decisiva ad invertire un iniziale approccio minimalista alla manifestazione e di avere dimostrato, dati alla mano, il contributo positivo che la kermesse offre all’attrattività turistica del comune capoluogo. Ringraziamo il Sindaco di Salerno e la giunta comunale per la sensibilità e la capacità di ascolto dimostrate in queste settimane” conclude Ilardi.

La reazione

"Prendiamo atto e ringraziamo l'Amministrazione comunale di Salerno per averci garantito la giusta ed opportuna informazione dell'avvio delle Luci d'Artista a partire dal 2 dicembre e con prolusione per tutto il mese di gennaio 2023, è una buona notizia che ci consente di promuovere la nostra offerta ricettiva su portali di prenotazioni e verso tour operator e agenzie - cosi dichiara il presidente Abbac Agostino Ingenito - Siamo consapevoli degli sforzi compiuti e il contributo regionale che è funzionale verso un evento che è ormai un appuntamento fisso per viaggiatori italiani e stranieri- Auspichiamo sempre più una maggiore sinergia con le istituzioni locali e noi operatori per concordare con più largo anticipo gli eventi e lavorare ad una programmazione culturale ed iniziative che ci consentano di offrire un contributo integrativo ed innovativo per un evento ormai consolidato e di sicuro appeal verso ospiti desiderosi di vivere il periodo natalizio. Malgrado i rincari energetici, l'aumento dei tassi e la preoccupazione per un 2023 più austero, siamo certi che l'evento Luci d'Artista potrà rappresentare un'importante boccata di ossigeno per l'economia cittadina e provinciale, che con la ripresa avvenuta quest'anno, riduce il gap economico delle imprese colpite negli anni scorsi dagli effetti drammatici del Covid".