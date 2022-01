Guasto alla condotta idrica: ancora disagi ad Angri

Prosegue ad Angri la sospensione del servizio Idrico per manutenzione degli impianti. Manca l'acqua fino alle ore 19 di oggi, 20 gennaio.

Le zone coinvolte

Via Alveo Sant'Alfonso, via Casalanario, via Cimitero Vecchio (solo zona alta ex campo sportivo dal civico 50), via Cupa Mastro Gennaro (strada intercomunale Angri/Corbara), via Ponte Aiello (zona alta fino altezza cavalcavia autostradale dal civico 40). Lo comunica la Gori. E' stato previsto un servizio idrico sostitutivo con batteria di fontanine: via Alveo Sant’Alfonso numero 4, altezza campetto calcio; via Cupa Mastro Gennaro numero 6, altezza campo calcio. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti