Aeroporto di Salerno, summit in Regione: stilato il cronoprogramma dei lavori

Nel pomeriggio di ieri, presso la sede della Regione Campania, si è tenuta una riunione operativa per la viabilità al servizio dell’aeroporto di Salerno-Pontecagnano. Il consigliere regionale Luca Cascone ha convocato i comuni interessati, la Gesac, il Consorzio Aeroporto e la Provincia di Salerno per definire le modalità di lavoro sulla nuova viabilità di collegamento interna ed esterna all’aeroporto in funzione dell’apertura dello scalo.

I dettagli

E’ stato stilato il cronoprogramma dei lavori, tracciate le linee guida per gli espropri e discusso il progetto definitivo, con un finanziamento della Regione alla Provincia per ulteriori dieci milioni di euro, che si aggiungono ai cinque già appaltati e praticamente ultimati. Il progetto definitivo, a cura di Gesac, sarà consegnato in tempi brevissimi.