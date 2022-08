"Non voglio fare il tampone": infermiere del Ruggi aggredito

Un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno è stato aggredito da un paziente. L'infermiere avrebbe chiesto all'aggressore di sottoporsi ad un tampone anti Covid prima del trasferimento in reparto.

L'aggressione

L'uomo non ha accolto positivamente tale richiesta, necessaria per recarsi in reparto, ed ha aggredito l'infermiere, che per fortuna non ha riportato ferite gravi.