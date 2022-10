Restauro del Castello di Agropoli: formalizzato il decreto, a breve al via la gara

Restauro, riqualificazione, recupero e risanamento conservativo del Castello di Agropoli: c’è il decreto di finanziamento. E’ la notizia che il Comune attendeva per procedere all’indizione della gara di appalto per l’avvio dei lavori. Gli interventi, considerati i tempi tecnici per espletarla, inizieranno presumibilmente a gennaio 2023.

Il costo

L’importo dei lavori prevede 4.473.265,11 euro della D.G. politiche culturali e del turismo ed un cofinanziamento del Comune pari a 420.658,18 euro. Si chiude così un iter iniziato nel 2015. Il progetto, inserito tra quelli ammissibili a finanziamento all’interno del POR Campania FESR 2014/2020, relativo al “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” consiste nel recupero integrale di Palazzo Sanfelice, presente all’interno dell’antico maniero.

Il commento

“Abbiamo ricevuto finalmente il decreto di finanziamento – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – che ci consente di far riprendere l’iter che porterà alla gara e quindi all’avvio dei lavori di recupero di Palazzo Sanfelice. Con questo intervento si creeranno nuovi spazi che saranno destinati alla cultura e all’arte in genere. D’altronde il nostro Castello è divenuto sempre più location preferita, dove la cultura ha trovato casa”.