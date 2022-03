Scoperto negozio di abbigliamento abusivo ad Agropoli: scatta la chiusura

Blitz dei vigili urbani all’interno di un negozio di abbigliamento situato in via Piave ad Agropoli. Secondo quanto accertato al termine dei controlli, il titolare sarebbe stato trovato privo delle necessarie autorizzazioni per poter svolgere regolarmente la propria attività.

La chiusura

Immediata la segnalazione agli uffici competenti che hanno disposto regolarmente la chiusura dell’attività commerciale. Ora il proprietario dovrà seguire tutte le procedure amministrative per poter tornare a svolgere il suo lavoro.