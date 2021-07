Spaccio di droga ad Agropoli, blitz in una casa: arrestato 23enne

I carabinieri lo hanno trovato con quasi 20 grammi di hashish e marijuana, insieme al materiale per il confezionamento delle dosi, ad un bilancino di precisione e circa 1000 euro in contanti

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato ad Agropoli per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione all’interno della sua abitazione, situata nei pressi del lungomare, i carabinieri lo hanno trovato con quasi 20 grammi di hashish e marijuana, insieme al materiale per il confezionamento delle dosi, ad un bilancino di precisione e circa 1000 euro in contanti, presumibilmente provento dell'attività di spaccio.

L'arresto

Ristretto agli arresti domiciliari fino alla convalida dell’arresto da parte del gip del Tribunale di Vallo della Lucania, il pusher è stato rimesso in libertà. I controlli dei militari dell'Arma proseguiranno anche nei prossimi giorni.