Allerta meteo: scuole chiuse in diversi comuni del salernitano, ecco dove

E’ in corso di pubblicazione la ordinanza sindacale per sospendere le attività didattiche domani, a Nocera Inferiore: il 3 novembre scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per l'allerta meteo. La decisione è stata assunta in seguito all’allerta meteo di criticità Arancione diramata dalla Protezione Civile regionale.

La mappa

Stessa decisione quella del sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano che ha firmato l’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata di domani, così come pure a Sarno e a Nocera Superiore dove le lezioni non si terranno il 3 novembre per il maltempo.