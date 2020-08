Gestione del canile comunale, pronto il bando al comune di Angri

Bando per la gestione del canile comunale al comune di Angri. L'amministrazione del sindaco Cosimo Ferraioli ha dato il via all'iter per affidare il ricovero per animali per la durata di due anni. L'importo complessivo dell'appalto è di poco superiore ai 109mila euro

La struttura

Ad oggi, il canile è gestito dall'associazione "Pro Animali Randaci", sin dal 2017. Il contratto era scaduto il 18 aprile scorso, ma l'emergenza sanitaria ha portato ad una proroga, in accordo con l'amministrazione. La struttura ospita, ad oggi, almeno settanta cani, così come previsto dal bando in via di pubblicazione