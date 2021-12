Occupazione abusiva di un alloggio popolare: arrestato un funzionario dell'Acer e una coppia, il blitz dei carabinieri

I carabinieri a Mercato San Severino hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, G.S. 65enne, funzionario responsabile dell’unità operativa complessa/settore inquilinato dell'Agenzia Campana Edilizia Residenziale della provincia di Salerno, ex IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ed i coniugi D.M.F e B.M.