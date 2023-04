Camorra, latitante tenta di fuggire dalla finestra: arrestato a Cava

In azione Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza di Salerno che, nel pomeriggio di mercoledì, hanno tratto in arresto a Cava de Tirreni, D.C., 33 anni, latitante, in occasione dell’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere eseguito lo scorso mese di dicembre a carico dei membri dei clan Fezza-De Vivo di Pagani. Il giovane è accusato a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e all’estorsione, tutte aggravate dal metodo e/o dalle finalità mafiose.

Il fatto

In particolare, il 33enne si era rifugiato in un appartamento all’interno di un più ampio complesso immobiliare nella periferia della cittadina metelliana, nella frazione San Pietro ed ha tentato la fuga alla vista delle Forze di Polizia, lanciandosi da una finestra. Nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati trovati 6.800 euro ed una pistola ad aria compressa.