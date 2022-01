Costiera Amalfitana: una bimba positiva al Covid si ferisce in casa e iniziano le peripezie

Questa è la storia di un incredibile paradosso: una bimba positiva al Covid residente a Tramonti - scrive il Vescovado - si ferisce in casa e iniziano le peripezie perché, da positiva, l'ospedale di riferimento diventa Scafati, in quanto Covid Hospital.

I fatti

La bimba è caduta giocando in casa: testa sullo scalino e ferita profonda. In quarantena per Covid, nell'attesa del referto del secondo tampone molecolare, necessitava di una procedura particolare, complessa. Arrivata nella struttura di riferimento, non sarebbe stata accettata perché mancavano i punti di sutura. Alla fine, la bambina è stata trasportata a Nocera Inferiore, dove un medico le ha suturato la ferita con sei punti.