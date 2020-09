Covid-19 a Battipaglia, proseguono i lavori nelle scuole: avviso pubblico per gli immobili

Procedono a ritmo sostenuto i lavori in tutti e cinque i plessi scolastici di Battipaglia aventi ad oggetto l’adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

I dettagli

I lavori stanno riguardando l’ampliamento e la sistemazione delle aule onde garantire il rispetto delle norme in materia di distanziamento sociale. Il loro completamento è previsto entro l’inizio del nuovo anno scolastico. Inoltre, in attuazione del Decreto Legge n.104 del 14 agosto scorso, tutt’ora in fase di conversione, il Comune di Battipaglia ha deciso di pubblicare un avviso concernente una preliminare ricerca di mercato ad evidenza pubblica finalizzata a raccogliere eventuali disponibilità da parte di soggetti privati a locare i loro immobili affinché gli stessi vengano destinati ad attiità didattiche. Ciò per consentire agli Istituti Comprensivi scolastici interessati di poter ottenere nuovamente la disponibilità degli spazi laboratoriali che, a seguito dell’emanazione delle linee guida Ministeriali, sono stati convertiti in aule nell’ambito dei lavori sopra menzionati.

