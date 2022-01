"CafèNoir" e "Nonna Patty" chiudono al pubblico: il titolare è positivo al Covid

Il titolare del “CafèNoir DuemilaTredici” e della bruschetteria "Nonna Patty" di Salerno è risultato positivo al Covid-19 attraverso il test rapido. Ad annunciarlo è un post pubblicato, nel pomeriggio, su Facebook: “Ragazzi buon giorno e buon anno a tutti….voglio comunicarvi che io e vale siamo positivi….quindi chi è stato in contatto con noi prendesse provvedimenti….oggi test rapido domani molecolare”.

La vicinanza dei clienti

Intanto, il bar e la bruschetteria resteranno chiusi fino a quando non usciranno i risultati dei tamponi dei dipendenti. Numerosi i messaggi di auguri di pronta guarigione e vicinanza da parte di clienti ed amici al titolare dei due locali, situati tra via Gelsi Rossi e via Vinciprova e da sempre molto frequentati dai salernitani per le loro specialità soprattutto enogastronomiche.