Capaccio, al via i lavori per la ricollocazione di una cupola geodetica

Partono domani i lavori di ricollocazione della seconda cupola geodetica in località Licinella. La cupola sarà collocata alle spalle dell'istituto scolastico della contrada. L’obiettivo è dotare quest’ultimo di una struttura idonea e utile allo svolgimento delle attività scolastiche e all’intrattenimento.

L'intervento si colloca su una porzione di suolo di circa 12.750 metri quadrati di superficie, acquisiti al patrimonio comunale nei mesi scorsi. La cupola, dal raggio di oltre 20 metri, occuperà una superficie di oltre 1.300 metri quadri. La disposizione funzionale degli spazi prevede la realizzazione all'interno della cupola di pavimentazione adatta allo svolgimento di attività sportive quali basket, pallavolo e calcetto. Quanto al verde attrezzato previsto all’esterno, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica va a mitigare l'impatto ambientale e sul paesaggio dell'opera. Tutte le aree verdi saranno dotate di percorsi pedonali e saranno utilizzate essenze e piante tipiche locali.

“Si compie un altro passo importante. Dopo averne collocata una a Gromola, ricollochiamo una seconda cupola geodetica a Licinella. In questo modo andiamo a migliorare i servizi e le attrezzature scolastiche per la contrada, ampliamo gli spazi fruibili dagli studenti e incentiviamo la permanenza degli stessi anche per attività complementari a quelle scolastiche, oltre a dotare, la contrada stessa, di un nuovo spazio polifunzionale. L’emergenza sanitaria in corso non ferma il lavoro dell’amministrazione”.