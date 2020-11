Evade dai domiciliari e guida auto senza patente: arrestato 42enne a Cava

Un 42enne di Cava de’ Tirreni è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari. Il pregiudicato è stato sorpreso alla guida di un’auto sottoposta a fermo amministrativo e senza patente poiché mai conseguita. Inoltre, è stato segnalato come assuntore di stupefacenti in quanto trovato in possesso di una dose di cocaina e multato dagli agenti del Commissariato di Polizia anche per la violazione delle normative anti-Covid.

Le indagini

L’attività di polizia giudiziaria ha accertato, fra l’altro, che V.A. transitava nelle strade di Cava de’ Tirreni quotidianamente con la propria vettura. I poliziotti hanno controllato l’uomo alla guida dell’auto nei pressi dello svincolo autostradale; ha provato ad eludere il controllo ma è stato inseguito e bloccato per poi essere tratto in arresto e condotto ai domiciliari in attesa della direttissima.