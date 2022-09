Cava piange Gerardo Lepre, imprenditore stimato ed ufficiale della Croce Rossa

Dolore e sconcerto a Cava de’ Tirreni è la scomparsa di Gerardo Lepre, 52 anni, imprenditore nel settore energetico. A togliergli la vita un malore improvviso che lo ha sottratto all’amore della sua famiglia e all’affetto di tanti amici.

Il volontariato

Lepre era conosciuto per essere un uomo buono e generoso: era un ufficiale del Corpo Militare Volontario della Croce Rosse Italiana e, all’inizio della pandemia, fu tra i primi a scendere in campo per aiutare coloro che ne avevano bisogno.