Cava: tenda e macchinari dell'Usca danneggiati, è caccia ai vandali

Vandali in azione a Cava de’ Tirreni: questa volta, però, nel mirino non sono finiti ne muri, ne panchine, ne giostrine. Ad essere danneggiata è stata la tenda del Gruppo comunale di Protezione Civile allestita al punto Usca presso l’area mercatale di Corso Palatucci.

I danni

La tenda – come mostrano le fotografie – è stata letteralmente squarciata, mentre le attrezzature dei volontari prese d’assalto e saccheggiate. I danni, complessivamente, ammontano a circa 8mila euro. Su Facebook, la Protezione Civile parla di “balordi, frustrati, nulla facenti o più semplicemente di annoiati” che, senza alcuno scrupolo, hanno danneggiato risorse utili per l’intera comunità cavese. L’episodio è stato segnalato alle Forze dell’Ordine, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei vandali.