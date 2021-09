"Chi l'ha visto" si occupa della scomparsa del salernitano Guglielmo Belmonte

Rientrato a casa per le vacanze estive, è uscito il 3 settembre 2021 intorno alle 18 senza fare più rientro. I familiari sono molto preoccupati anche perché ha lasciato nella sua stanza gli effetti personali, compreso il cellulare e i documenti

E’ finito su “Chi l’ha Visto” il caso di Guglielmo Belmonte, 24 anni, originario di Salerno dove vive con i genitori e il fratello maggiore, studia a Roma. Il giovane è scomparso da venerdì pomeriggio.

Il caso

Rientrato a casa per le vacanze estive, è uscito il 3 settembre 2021 intorno alle 18 senza fare più rientro. I familiari sono molto preoccupati anche perché ha lasciato nella sua stanza gli effetti personali, compreso il cellulare e i documenti. Belmonte è stato visto l'ultima volta in piazza San Francesco e poi mentre saliva su una Toyota Yaris nera ed arancione. Chiunque avesse notizie, può rivolgersi alla madre sui social, Rita Francese, o direttamente alle forze dell'ordine. Fiato sospeso per il giovane. Nelle ultime ore è giunto anche l’appello del sindaco Vincenzo Napoli.