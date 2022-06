"Un cinghiale ha ferito il mio cane al parco del Seminario": la denuncia di un salernitano

Disavventura al parco del Seminario, qualche giorno fa, per un salernitano. Il malcapitato si era concesso una passeggiata con il suo cagnolino, quando, per cause da accertare, è spuntato un cinghiale ed il suo animale è stato ferito al muso.

Lo sfogo

"È concepibile che in un parco pubblico dove ci sono molto spesso bambini, si debba correre questi rischi? - si chiede il lettore - Chi è addetto alla sorveglianza? Non esiste una recinzione che possa impedire questi episodi? Ormai è tutto abbandonato e nessuno si preoccupa".