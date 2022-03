"Il circo di Mosca" a Salerno, l'appello di alcuni lettori: "Per rispetto all'Ucraina non ospitiamolo"

Perplessità e dissenso, da parte di diversi cittadini, per il circo di Mosca che sarà ospitato a Salerno. "Nessuno, come rispetto per la popolazione Ucraina, dovrebbe presenziare a tale spettacolo, in segno di solidarietà", ci scrivono alcuni lettori.

L'osservazione

Nello spettacolo dovrebbero esserci animali provenienti da Mosca e, seguendo la scia delle recenti "sanzioni" e degli stop relativi a tutto ciò che sia legato alla Russia, alcuni salernitani chiedono di non ospitare ospitare il circo con le attrazioni di Mosca.