Agenti penitenziari aggrediti al Ruggi, Cirielli: "Ennesimo gravissimo episodio"

“Potenziamento degli organici e strumenti tecnologici per la sicurezza”. È quanto chiede il questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli dopo l’aggressione avvenuta all’ospedale Ruggi ai danni di tre agenti penitenziari da parte di un detenuto.

“Gravissimo episodio”

“L’ennesimo gravissimo episodio – sottolinea Cirielli - perpetrato ai danni di poliziotti penitenziari. La mia più totale solidarietà ai tre agenti e un plauso al loro enorme spirito di abnegazione. Una situazione divenuta ormai intollerabile. E il guardasigilli Marta Cartabia cosa fa? Continua, nella più totale indifferenza, a occuparsi esclusivamente della condizione dei detenuti senza tenere nella dovuta considerazione la vera priorità: lo stato in cui sono costretti a lavorare gli agenti penitenziari, quotidianamente esposti ad aggressioni e insulti”. “I poliziotti – prosegue Cirielli - penitenziari sono perennemente sottoposti a enormi rischi durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Per questo motivo è necessario dotarli di taser e di ogni altro strumento tecnologico per garantire sicurezza. Da anni Fratelli d’Italia sollecita una maggiore attenzione verso le enormi problematiche con cui gli agenti di Polizia Penitenziaria devono confrontarsi giornalmente. Saremo sempre al loro fianco affinché venga adottato anche un adeguato piano di potenziamento degli organici”.